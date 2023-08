Raffaele Bianco, il giovane di 28 anni rimasto vittima di un incidente lo scorso 4 agosto, è ancora ricoverato in ospedale.

Marano, Raffaele Bianco è ancora vivo: “Continuate a pregare”

Il titolare della nota pizzeria “O Russ” a Calvizzano è ancora in gravi condizioni ma la situazione resta stabile. Nelle ultime ore erano circolate voci e notizie sul presunto decesso del 28enne. Raffaele è ancora vivo e sta lottando con tutte le sue forze per superato questo difficile momento.

Il giovane è ricoverato presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sono trascorsi 8 giorni da quella terribile serata quando Raffaele si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda proveniente dal senso di marcia opposto in corso Italia a Mugnano. Dopo l’impatto, è stato trasportato e ricoverato all’ospedale flegreo. Sulla dinamica indagano i carabinieri. “Pregate per lui evitando di far girare notizie fake”, chiede la famiglia a gran voce. “Questo è un momento delicato”