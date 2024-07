Quattro giovani, tra i 19 e i 21 anni, hanno tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzanotte lungo la strada statale delle Puglie, a Mirabella Eclano.

Incidente a Mirabella Eclano, morti quattro giovani: auto finisce contro muro

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano ha colliso con una vettura che procedeva in senso opposto, per poi schiantarsi contro un muro in cemento.

I quattro occupanti sono morti sul colpo. Il conducente era di Frigento, mentre gli altri passeggeri provenivano da Grottaminarda e Mirabella Eclano, tutti comuni della provincia di Avellino. I giovani erano diretti a una gelateria insieme ad altri due ragazzi che viaggiavano su una seconda vettura.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con diverse ambulanze, i carabinieri e i tecnici dell’Anas. Le salme sono state trasferite nella sala mortuaria dell’ospedale di Benevento, a disposizione della magistratura che ha aperto un’inchiesta sull’accaduto.