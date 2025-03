Smantellata dai carabinieri piazza di spaccio in via Scivola Ascione ad Ercolano. Arrestati quattro pusher. Il blitz dei militari dell’Arma, nell’ambito di controlli a largo raggio sul territorio della cittadina vesuviana, in un piccolo fabbricato con tetto in lamiera e portone in ferro protetto da quattro telecamere di sorveglianza che monitoravano una parte della strada mentre si vendevano crack e cocaina.

Ercolano, centrale dello spaccio in un fabbricato: quattro arresti

Nella struttura anche un wc dove eventualmente buttare la droga e, ancora, due tv, un lettino da spiaggia aperto, alcuni mobili pieni di cianfrusaglie e una macchina per caffè con cialde.

Sul tavolo un borsello in pelle con all’interno 165 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. All’esterno del fabbricato i carabinieri hanno trovato in un’intercapedine presente tra due lamiere un fazzoletto di carta accartocciato con all’interno 55 involucri termosaldati contenenti diverse dosi di crack e cocaina. Altri 21 erano stati buttati nel water.

Tra i telefoni sequestrati anche una conversazione WhatsApp dove con un interlocutore ancora in fase di identificazione ci si scambiano diversi messaggi. C’è anche l’invito a farsi un giro altrove visto che “la terra” intorno era piena di “zanzare”. Un chiaro riferimento alla massiccia presenza dei carabinieri impegnati nel servizio al largo raggio. I pusher vengono arrestati per spaccio. Hanno rispettivamente 28, 41, 38 e 25 anni. Tranne uno che è di Torre del Greco sono tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine. Saranno complessivamente sequestrate 70 dosi di crack e 12 dosi di cocaina.

Arresto per evasione

Mentre i quattro vengono accompagnati in caserma, gli altri militari continuano i controlli in città. Arrestato per evasione Aniello Imperato, 38enne del posto che è stato trovato fuori dalla sua abitazione nonostante la misura cautelare. Denunciato per porto d’armi un 18enne incensurato di Volla trovato con un coltello a serramanico e una dose di hashish.

Controlli ai negozi

Non sono mancati i controlli agli esercizi commerciali. In una agenzia di scommesse i militari, con il prezioso contributo del NIL di napoli, hanno trovato tre lavoratori in nero. Per l’imprenditore è scattata la denuncia penale, con multa di circa 55mila euro e immediata chiusura dell’attività.

Inoltre presso un Bar centrale , insieme ai militari del NAS, sono state accertate varie violazioni delle norme igienico – sanitarie e di tutela della salute pubblica. Applicate sanzioni per un complessivo di 3mila euro con immediata sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Sono state identificate 123 persone e controllati 39 veicoli insieme agli agenti della polizia municipale per un totale di 6 contravvenzioni al codice della strada.