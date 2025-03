La moda non è solo un settore creativo di grande valore, ma è anche un pilastro strategico per l’economia italiana, con un impatto profondo sia sul piano produttivo che finanziario. I grandi marchi, gli artigiani e le filiere hanno avuto un ruolo decisivo nel costruire negli anni il patrimonio del Made in Italy, una vera e propria eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, arte, cultura e competenza.

La moda oltre al lusso al centro dell’evento al Senato della Repubblica con Aint Eija

Tuttavia, oggi il settore affronta nuove sfide, in particolare la sostenibilità e l’innovazione. Temi che, più che mai, sono diventati cruciali in un’epoca in cui il

termine “lusso” è stato troppo spesso ridotto a una semplice ostentazione materialistica. È essenziale ridare al lusso il suo vero significato: un’esperienza emotiva profonda che va oltre l’apparenza, un viaggio che si fonda sull’autenticità, la qualità e il valore intrinseco del prodotto, una scelta consapevole che racconta emozioni, identità e storie di tradizione, innovazione e artigianalità.

In questo contesto di profondo cambiamento culturale, un elemento chiave è l’imprenditorialità femminile, che ha acquisito un ruolo sempre più centrale nel nostro paese. Nel secondo Novecento, le donne hanno sfidato con coraggio barriere sociali ed economiche, dando un contributo decisivo alla rinascita economica dell’Italia. Oggi, l’imprenditorialità femminile è un motore di crescita e innovazione, sostenuto anche da politiche pubbliche mirate, come i fondi per le imprese femminili, che creano un ambiente favorevole dove le donne possono guidare progetti di business innovativi e sostenibili.

È in questo scenario dinamico che si è svolto l’evento “La Moda oltre il Lusso” al Senato della Repubblica di Roma. Un’occasione unica di confronto e riflessione sul futuro del settore, con un focus particolare sui giovani, sull’imprenditoria femminile e sull’innovazione sostenibile. Durante l’evento, è stato presentato AINT EIJA, un marchio emergente nato a Napoli nel 2023 dalla passione per la moda delle cugine Asia Di Nardo, Direttore Creativo, e Bianca Niola, Direttore

Marketing.

Questo brand rappresenta l’emergere di una nuova generazione di creativi e professionisti del settore, il cui talento e dedizione sono pronti a rafforzare l’immagine del Made in Italy a livello internazionale. Il talk, moderato da Cristina Grillo, Docente di Logica, e introdotto dal Senatore Gianluca Cantalamessa,

Capogruppo delle Attività Produttive, ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui Loredana Di Lucchio, Ordinario di Design all’Università Sapienza di Roma; Roberto Liberti, Associato di Disegno Industriale all’Università Luigi Vanvitelli; Antonio Grillo, Professore di Inclusive Design al Politecnico di Milano; Francesco Finizio, fotografo di moda; Francesca Piscitell, Esperta di Fashion Marketing. Questi interventi hanno offerto spunti rilevanti su come i giovani professionisti della moda siano fondamentali per la crescita del settore e per l’evoluzione del Made in Italy come le giovanissime founder di AINT EIJA.

La moda si configura sempre di più come un terreno fertile per le giovani imprenditrici, che, come le fondatrici di AINT EIJA, sono pronte a riscrivere le regole del gioco, portando nuove idee e visioni all’interno di un’industria in continua evoluzione. La missione del governo, da un lato, è quella di sostenere e valorizzare l’imprenditoria giovanile e femminile, mentre dall’altro lato, è essenziale che ci sia un dialogo costante tra istituzioni, professionisti e giovani creativi, per

rispondere alle sfide che il mercato globalizzato presenta.

AINT EIJA, infatti, è marchio con una visione innovativa che si distacca dalle convenzioni tradizionali del lusso e che racconta una moda per una generazione giovane, dinamica e consapevole. Il brand si caratterizza per l’utilizzo di materiali di alta qualità e per il suo impegno verso una produzione responsabile e sostenibile, fondando la propria identità sull’artigianalità tipica del Made in Italy. Le collezioni del marchio si distinguono per una palette di colori audaci, dove il nero diventa simbolo di libertà e coraggio, ma anche di raffinatezza e distinzione. La donna AINT EIJA è un donna che sfida le aspettative, che non teme di esprimere sé stessa in modo autentico e senza compromessi, e che vive il lusso come un’esperienza emotiva e personale, legata alla ricerca di sé e alla libertà di espressione.

L’evento ha sottolineato il ruolo cruciale delle nuove generazioni nel ridefinire l’immagine della moda italiana a livello

globale. Con l’emergere di marchi come AINT EIJA, la moda diventa un potente strumento di cambiamento culturale, un mezzo attraverso il quale le giovani imprenditrici possono non solo contribuire all’economia, ma anche portare avanti progetti sostenibili che abbiano un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.

La sfida di oggi è quella di riuscire a coniugare l’innovazione con la tradizione, di fare della sostenibilità una pratica concreta e di rendere il Made in Italy

ancora più forte e riconosciuto nel mondo, grazie a nuovi approcci e visioni.

AINT EIJA non è solo un brand, ma un movimento che intende ispirare le giovani generazioni a entrare attivamente nel futuro dell’Italia, portando avanti l’idea che la moda possa essere uno strumento per raccontare storie di cambiamento, per sostenere l’imprenditorialità giovanile e femminile, e per continuare a fare del Made in Italy un’eccellenza riconosciuta e ammirata in tutto il mondo.

Perché il lusso non è solo un oggetto da esibire, ma una vera e propria emozione da vivere e condividere.

AINT EIJA

AINT EIJA, fondato nel 2023 dalle cugine Asia Di Nardo, Direttore Creativo, e Bianca Niola, Direttore Marketing, è molto più di un marchio: è un grido di ribellione, un manifesto di emancipazione femminile. Con design audaci e senza compromessi, AINT EIJA celebra la libertà assoluta delle donne, invitandole a esprimere la loro forza interiore e a sfidare ogni convenzione. Ogni capo non è solo un prodotto, ma una dichiarazione di indipendenza, un invito a riscrivere le regole, a vivere con coraggio e a brillare senza limiti. AINT EIJA è un movimento che celebra l’autenticità, la resilienza e il potere di essere sé stesse, senza riserve.

ASIA DI NARDO

Asia è una designer napoletana appassionata con un profondo amore per la creatività, l’arte e la cultura. Nata e cresciuta a Napoli, è stata immersa in una città piena di magia, fantasia e bellezza, che ha plasmato la sua visione artistica e il suo approccio alla moda. Fin da giovane, Asia è stata guidata da un forte desiderio di creare, e il suo obiettivo finale è sempre stato quello di diventare una stilista. Questo sogno l’ha portata a Milano, dove si è diplomata in Fashion Design Womenswear all’Istituto Marangoni nel 2020. Nel 2023, Asia ha compiuto un passo audace lanciando il suo marchio femminile, AINT EIJA, un riflesso della sua visione unica dello stile. Le sue collezioni fondono tessuti pregiati, tagli sartoriali e un’attenzione particolare a valorizzare la bellezza naturale delle donne.

Ogni pezzo che crea non è solo moda; è un’espressione di arte ed empowerment. Le creazioni di Asia si basano sulla convinzione che la moda debba elevare, trasformare e celebrare chi la indossa. Ispirata dalla sua famiglia, sua madre, un’artista, e suo padre, un architetto, Asia ha sviluppato un profondo apprezzamento per la fusione di diversi mezzi espressivi, dalla scultura all’arte digitale, nei suoi design. Questa influenza artistica diversificata è evidente nel suo lavoro, dove combina senza sforzo più culture, tecniche e materiali per creare qualcosa di completamente nuovo. A soli 24 anni, Asia ha già iniziato a farsi notare nel mondo della moda con il suo marchio AINT EIJA. La sua creatività, ambizione e dedizione all’eccellenza sono le forze che la guidano, e la sua determinazione a sfidare i limiti si traduce in ogni sua nuova creazione in modo pieno ed assoluto.