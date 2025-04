Elezioni, Forum dei giovani: “Lontani da classe politica vecchia, lavoreremo a ricambio generazionale”

Tre anni fa veniva eletto il primo Forum dei giovani del Comune di Giugliano in Campania grazie all’impegno di associazioni e rappresentanti delle istituzioni. Nella prima esperienza di Forum a Giugliano l’obiettivo è stato quello di costruire le fondamenta dell’organismo di partecipazione secondo valori di democrazia e di legalità. Giovani e associazioni in generale, oltre le logiche di appartenenza politica, hanno partecipato attivamente alla vita del Forum, cercando di contribuire allo sviluppo culturale della comunità, avvalendosi anche di risorse umane e finanziarie messe a disposizione dall’Ente comunale.

L’impegno è stato orientato al bene comune, al confronto che unisce, alla crescita collettiva: uno stile di partecipazione che, attesa la necessità di poter (e dover) fare sempre di più, ci fa dire di avere iniziato un percorso culturalmente nuovo per Giugliano.

Di questi tempi, ci auguriamo che l’insieme di valori del Forum dei giovani, di una comunità di giovani che ha deciso di impegnarsi unicamente per il bene della propria terra, divenga simbolo di rinascita del nostro territorio. Una rinascita culturale fondata su educazione civica, impegno e passione. Il modello Forum dei giovani non può disperdersi, anzi: vogliamo che si conservi, che possa irrobustirsi, che abbia la forza di aggregare e migliorarsi. Noi continueremo a fare la nostra parte con umiltà e dignità, lontani dalle logiche di una classe politica vecchia e per nulla attrattiva; e lavoreremo ad un ricambio generazionale nella gestione del Forum locale, per continuare a creare una comunità sempre più grande, forte, propositiva e che si auto-rigenera.

Le attività svolte e finanziate in questo primo ciclo di Forum, a guida del presidente Gennaro Riccio, sono state molte, come tante sono state le complessità e i momenti di difficoltà che abbiamo dovuto fronteggiare. Tra le iniziative merita ricordare: Underland Street Fest, organizzato dal vice pres. Davide Basile e di Athena Onlus; la Masterclass teatrale con l’attore Fortunato Cerlino, proposta da Armenea Art e Teatro Il Principe; la giornata in Senato; le manifestazioni teatrali; il Basile in Cammino con l’associazione Set me Free ETS. E ancora: Il Villaggio di Babbo Natale, ideato da Chiara F. Sasso; la gestione dell’aula studio; le giornate ecologiche, dedicate alla pulizia delle spiagge con gli istituti scolastici del territorio e con Legambiente Circolo “Aria Nuova”; le due edizioni della Christmas Cup; Notte prima degli esami, a cura di Antonio Tutino; Ne Young Card con Uniti per il territorio. Numerose le iniziative seminariali, di dibattito e confronto, anche politico, tra cui: gli incontri con il prof. Antonio Iodice; il dibattito “Verso il 25 settembre, giovani in dialogo con i candidati”; il campo di volontariato internazionale con Legambiente; il Forum sulla questione giovanile; i numerosi incontri con i gruppi territoriali di Azione cattolica; etc.

In attesa delle elezioni amministrative, necessarie per il rinnovo del Forum dei giovani da regolamento comunale, ci occuperemo di avviare un dialogo con tutti coloro che avranno intenzione di prendere parte al secondo mandato di Forum. Ma non resteremo a guardare: sarà nostra cura organizzare un dibattito con gli schieramenti che saranno candidati alle prossime elezioni comunali, nella speranza che la comunità cittadina torni a partecipare attivamente, anzitutto, attraverso il voto.

Comunicato stampa