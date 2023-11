Aveva appena 22 anni il ragazzo ucciso sulla variante Appia Formia-Garigliano mentre si trovava in bici in compagnia di un amico. La vittima, originaria di Sessa Aurunca, era domiciliata a Minturno e stava facendo rientro da alcuni locali della zona dopo la serata del sabato sera.

Investito in bici sulla Formia-Garigliano: morto 22enne

Poco dopo l’1 e 30 la giovane vittima procedeva in sella alla sua bicicletta lungo la superstrata, all’altezza dello svincolo per Minturno-Scauri quando, in circostanze da chiarire, sarebbe stato travolto da un camion guidato da un 33enne che procedeva in direzione Napoli.

L’impatto è stato devastante e il 22enne è morto sul colpo. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 giunti sul posto allertati dal conducente del mezzo che prontamente si è fermato per prestare soccorso. Sul caso indagano i carabinieri. Il camionista è stato anche sottoposto all’alcol test e al drug test, come spiega Latina Today, ma è risultato negativo.

La notizia intanto si è rapidamente diffusa nella comunità di Scauri, dove il ragazzo, di nome Ruslan Prots (figlio di immigrati ucraini), era conosciuto. “Mi mancherai fratello, riposa in pace”, scrive Luca, un amico che lo conosceva bene.