Incidente nel pomeriggio di ieri 14 febbraio sull’Asse Mediano. Un ragazzo di appena 33 anni – originario di Afragola – è morto mentre cambiava uno pneumatico. Il sinistro si è consumato nei pressi dell’ex My Toy.

Incidente a Giugliano, 33enne muore investito mentre cambia uno pneumatico

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Secondo quanto anticipa il Meridiano, l’uomo stava procedendo in direzione Lago Patria a bordo del proprio mezzo di lavoro quando avrebbe forato una gomma. A quel punto si è fermato per procedere alla sostituzione dello pneumatico quando sarebbe sopraggiunto un automobilista alla guida di un Suv che l’ha travolto in pieno.

L’investitore si è fermato per prestare soccorso ma il 33enne è morto per le gravi ferite riportate. I sanitari del 118, giunti sul posto, ne hanno potuto solo constatare il decesso. Sulla dinamica del sinistro indaga la Polizia Stradale. Quel tratto dell’Asse Mediano e di via San Francesco a Patria, tra i comuni di Giugliano e Qualiano, da anni sono teatro di incidenti mortali per l’assenza di controlli e di una corsia di emergenza adeguata.