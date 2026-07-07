Incidente a Formia, autobus esce di strada e si ribalta: morto un passeggero e due feriti

Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 7 luglio, a Formia, in provincia di Latina, dove un autobus è uscito di strada lungo il tratto di Castellonorato Trivio. Il bilancio è di un morto e due feriti lievi. La vittima è un uomo di circa 80 anni, residente nella frazione di Formia, che viaggiava a bordo del mezzo insieme agli altri passeggeri. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Due passeggeri feriti, accertamenti in corso

Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, entrambe passeggeri dell’autobus. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Formia, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Tra le ipotesi un malore dell’autista

Le cause dell’uscita di strada sono ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi prese in considerazione vi è quella di un malore improvviso dell’autista, che potrebbe aver provocato la perdita di controllo del mezzo. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire le responsabilità e stabilire con precisione cosa abbia causato il tragico incidente che è costato la vita all’anziano passeggero.