Saviano, esce di strada con lo scooter e si schianta contro un palo: morto 50enne

Tragedia nella notte a Saviano, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Sant’Erasmo. L’allarme è scattato intorno alle 00:50, quando i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola sono intervenuti all’altezza del civico 40 a seguito della segnalazione di un sinistro.

Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, il 50enne, residente a Saviano, stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter Honda SH quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Lo scooter è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato violentissimo e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari dell’Arma, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, ma gli accertamenti proseguono per fare piena luce sulla tragedia.

Salma trasferita al Secondo Policlinico

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la salma dell’uomo è stata sequestrata e trasferita presso il Secondo Policlinico di Napoli, dove sarà sottoposta ad autopsia. L’esame autoptico contribuirà a chiarire ulteriori aspetti legati al decesso e alle circostanze che hanno portato al tragico incidente.