Si chiamava Salvatore Vertolomo e aveva solo 19 anni il giovane di Boscoreale (Napoli) deceduto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Castellammare di Stabia, quando il suo scooter si è scontrato con un’automobile. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia.

Incidente a Castellammare, Salvatore muore a 19 anni: denunciata 26enne senza patente

Alla guida del veicolo, hanno ricostruito i carabinieri, c’era una 26enne senza patente, che è stata denunciata per omicidio stradale. Anche un 51enne è stato denunciato per favoreggiamento personale, avendo inizialmente dichiarato di essere stato lui alla guida dell’auto.

L’incidente è avvenuto lungo via Ripuaria. La dinamica resta da chiarire e le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia. Nello scontro sono stati coinvolti due veicoli: lo scooter, su cui viaggiava Salvatore con un amico, e un’automobile con quattro persone a bordo. Per il 19enne non c’è stato nulla da fare: nell’impatto ha riportato lesioni gravissime ed è probabilmente deceduto sul colpo.

Le condizioni degli altri feriti

Anche il passeggero dello scooter è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le quattro persone a bordo dell’automobile sono rimaste illese. Inizialmente il 51enne aveva dichiarato di essere stato lui alla guida al momento dell’incidente, ma le verifiche dei carabinieri hanno portato a una diversa versione dei fatti: secondo i militari, alla guida c’era la 26enne, che è risultata priva di patente. I due veicoli sono stati sequestrati e saranno sottoposti a ulteriori accertamenti.