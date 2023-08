Grave incidente nella notte tra il 13 e il 14 agosto a Casoria, dove un’utilitaria si è scontrata con uno scooter in via Principe di Piemonte.

Incidente a Casoria, scontro tra auto e scooter: grave 25enne

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Casoria dopo una segnalazione. L’auto, secondo quanto si apprende, era guidata da un 34enne. Mentre a bordo dello scooter c’era un 25enne: il giovane sarebbe stato travolto e sbalzato a terra, riportando gravi ferite. Il ragazzo è stato subito portato al Cardarelli per gli accertamenti del caso. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica del sinistro stradale.