Auto contro scooter a Secondigliano, 14enne ricoverato in gravi condizioni. Lo scontro si è verificato nella serata di ieri, 27 ottobre, in via del Cassano. Ad avere la peggio è stato il centauro minorenne dopo aver dopo aver impattato l’automobile – guidata da una giovane donna di 27 anni. Il giovanissimo, probabilmente senza casco, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto dopo aver perso il controllo del mezzo.

Secondigliano, 14enne in gravi condizioni

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza il 14enne all’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono risultate fin da subito molto serie. Tutt’ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Nella notte, poi, il 14enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, che per fortuna sarebbe andato per il verso giusto: i medici, però, non hanno ancora sciolto la prognosi e le condizioni del ragazzo rimangono gravi.

Ancora sconosciuta l’esatta dinamica dell’incidente: sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, che hanno svolto tutti i rilievi necessari a determinare con precisione quando accaduto in via del Cassano e ad individuare eventuali responsabilità nell’incidente.