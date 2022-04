Paura a Maddaloni a causa di un enorme incendio che è scoppiato all’interno del mega-store di bomboniere Celiento. Il noto negozio che si trova nel casertano, in via Forche Caudine, è stato avvolto completamente dalla fiamme.

Maddaloni, incendio devasta negozio di bomboniere

Un’enorme colonna di fumo nero e grigio si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale.

Le cause di quanto accaduto sono ancora in fase di accertamento: secondo una prima ricostruzione, l’incendio si sarebbe sviluppato nel piano seminterrato dei locali. L’edificio composto di 4 piani è stato prontamente evacuato. Fortunatamente non si sono registrati feriti e gli addetti ai lavori sono riusciti a farsi largo tra le fiamme e scappare all’esterno.

Incendio al mega-store, vigili del fuoco e Polizia sul posto

In supporto alle squadre sono intervenute anche 2 autobotti dalla sede centrale del Comando ed una squadra con un’autobotte dal Comando di Napoli. Sul posto è intervenuto anche il nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando per le indagini sulle cause del rogo. Ancora non è stata resa nota la stima dei danni.