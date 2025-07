Attimi di paura nel primo pomeriggio tra Pompei e Castellammare di Stabia, dove un violento incendio è divampato all’interno di un deposito giudiziario di auto, situato a ridosso del raccordo autostradale A3 Napoli-Salerno e dei binari della Circumvesuviana.

Incendio in un deposito di auto tra Pompei e Castellammare: interrotta linea ferroviaria

Il deposito, già sotto sequestro, ospita auto accatastate da decenni in attesa di demolizione, alcune d’epoca, oltre a veicoli sequestrati. Una densa colonna di fumo nero ha costretto all’evacuazione di residenti, tra cui una donna con bambini ospiti in un B&B vicino al rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con supporto di una squadra da Caserta, la Polizia Municipale di Pompei, i Carabinieri e il magistrato di turno del tribunale di Torre Annunziata. Per agevolare le operazioni di spegnimento è stato chiuso il raccordo autostradale e interrotta la circolazione ferroviaria tra Pompei Scavi e Castellammare di Stabia, con bus sostitutivi attivati da Eav tra Torre Annunziata e Castellammare. Il rogo è ora sotto controllo, mentre sono in corso accertamenti per stabilirne le cause.