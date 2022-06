È di pochissimi minuti fa la notizia di un incendio a Giugliano. Intorno alle ore 13 di oggi venerdì 3 giugno, la mansarda di un palazzo in Via E. A. Mario, a pochi passi dal centralissimo Corso Campano, è andata in fiamme. La cause del violento rogo sono ancora sconosciute. Secondo quanto si apprende la proprietaria dell’abitazione non era in casa quando è divampato l’incendio.

Giugliano, mansarda in fiamme

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme e un’ambulanza del 118. L’intero stabile è stato evacuato. Tutti gli inquilini, infatti, hanno dovuto lasciare le proprie case per permettere la messa in sicurezza da parte dei pompieri. Intanto proseguono le operazioni per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Anche i carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti sul luogo dell’incendio per le indagini e i rilievi del caso.