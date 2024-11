Un vasto incendio è scoppiato nella notte tra sabato e domenica all’interno di un capannone di un’industria logistica situata nella zona Asi del comune di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta.

Incendio devasta capannone nella zona industriale di Gricignano: elettrodomestici e alimentari in fiamme

Le fiamme, che hanno avvolto materiali vari tra cui elettrodomestici e alimentari, hanno generato una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza, rendendo l’area circostante irrespirabile.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate immediatamente dopo l’allerta e sono continuate per tutta la giornata di ieri, domenica 3 novembre. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Aversa, Marcianise e Mondragone. A supporto delle squadre, sono arrivate due autobotti e un’autoscala del Comando di Caserta, che hanno permesso di domare l’incendio anche dall’alto.

L’origine del rogo è ancora da accertare. Le fiamme sono divampate attorno alla mezzanotte e hanno reso necessarie complesse operazioni di soccorso, complicate dai crolli della struttura. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per circoscrivere le fiamme e prevenire ulteriori danni.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono accorse sul luogo per raccogliere elementi utili a chiarire la matrice dell’incendio e garantire la sicurezza dei cittadini, istituendo un cordone attorno al capannone. Non si esclude la possibilità di acquisire filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Presenti anche gli operatori dell’Arpac, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, per monitorare l’aria e verificare il possibile rilascio di sostanze tossiche, a garanzia della salute pubblica.