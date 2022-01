Momenti di paura si sono vissuti, ieri pomeriggio, al centro commerciale “Quarto Nuovo”, in via Masullo. I Carabinieri e i Vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio divampato all’esterno del parco commerciale.

Incendio al centro commerciale Quarto Nuovo: 24 carrelli distrutti dalle fiamme

Le fiamme hanno distrutto 24 carrelli della spesa ed una pensilina. Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma per risalire alle cause dell’incendio e accertare eventuali responsabilità. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I pompieri sono riusciti a domare subito le lingue di fuoco e poco dopo tutto è tornato alla normalità.

Due sere fa, a Napoli, è andata a fuoco la baraccopoli di via Duca degli Abruzzi, alle spalle di via Marina frequentata da senzatetto e soprattutto da immigranti. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia per le indagini del caso. Fortunatamente non si sono registrati feriti, solo molto spavento da parte degli occupanti.