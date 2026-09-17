Rincari luce e gas, stangata a Napoli e provincia: +34,2% in bolletta

Sarà un autunno di crisi per le famiglie napoletane, non solo per il rincaro del carburante. Secondo una stima di Facile.it, la spesa per luce e gas, tra settembre e dicembre di quest’anno, balzerà più su del 34,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Detto altrimenti: per le due bollette si spenderanno circa 731 euro.

Rincari luce e gas, stangata a Napoli: +34,2% in bolletta

Secondo il quadro emerso Napoli e la sua provincia non sarebbero nemmeno la aree più tartassate della Campania. Se i valori saranno confermati, si spenderà di più per le bollette ad Avellino con circa 867 euro, in aumento del 38,3%. Al seguito c’è Benevento dove il caro energia sottrarrà 829 euro alle tasche di ogni famiglia (+35,9%). Infine Salerno con gli 805 euro di spesa, ovvero un +35,8%.

Libri scolastici e carburante: ulteriori rincari

Ma le stangate non finiscono qui. A Napoli e in Campania, infatti, la scuola porta in dote rincari del 2,3% per il corredo scolastico e dell’ 1,6% per i libri di testo, secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori.

Nei prossimi giorni continuerà ad aumentare anche il prezzo dei carburanti. Il vecchio taglio di 17 centesimi operato dal Governo scade proprio oggi. Da domani, l’aliquota di sconto sul diesel scende a 12,2 centesimi, e dal 25 settembre calerà a 6 centesimi.