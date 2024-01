Un incendio ha colpito il caseificio “Pupatella” a Cardito, danneggiando due container frigoriferi. L’evento si è verificato poco dopo la mezzanotte e i Vigili del Fuoco sono stati allertati immediatamente.

Incendio a Cardito, danneggiati container di un noto caseificio: s’indaga sulle cause

Fortunatamente, grazie all’azione tempestiva dei pompieri, le fiamme sono state arginate evitando danni maggiori agli edifici vicini ai container. Dopo circa due ore, i Vigili del Fuoco hanno spento completamente l’incendio e messo in sicurezza l’area. Al momento, si sta valutando l’entità dei danni, soprattutto sui container colpiti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Caivano e i militari di Crispano per i rilievi del caso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di indagine e non si esclude nessuna ipotesi, dall’intimidazione criminale, al guasto tecnico o un cortocircuito. Gli inquirenti attendono una relazione tecnica dai pompieri, che hanno anche verificato l’impianto elettrico del caseificio. I titolari dell’attività, noto nella zona a nord di Napoli, sentiti dagli investigatori, affermano di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive.