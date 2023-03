E’ stato il fiuto dei cani anti-droga a incastrarlo. Gli animali, guidati dai militari del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno scovato cinque stecche di hashish nascosto all’interno di un innocuo pacchetto di sigarette. E così che è stato beccato un percettore di cittadinanza, 49enne di Santa Maria Capua Vetere.

Santa Maria Capua Vetere, incastrato dai cani anti-droga: denunciat percettore di reddito

Questa mattina carabinieri della locale Compagnia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un quarantanovenne del luogo, percettore di reddito di cittadinanza.

Secondo quanto riferito dai militari dell’Arma, l’uomo, nel corso della perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di cinque “stecche” di hashish per un peso complessivo di circa 8 grammi. Decisivo il fiuto dei cani anti-droga che hanno “annusato” la presenza dello stupefacente all’interno di un semplice pacchetto di sigarette. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Per il 49enne è stata avviata anche la revoca del sussidio di cui beneficio dopo segnalazione all’INPS.