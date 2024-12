Una mattina speciale alla succursale di via di Vittorio della scuola Basile di Giugliano. Alunni e alunne tutti coinvolti per l’inaugurazione del murales realizzato proprio da loro dedicato alla costituzione. Non solo, ma anche sport con il primo torneo di Dodge bool nella palestra scolastica. La sede della succursale vive un grande momento di rinnovamento grazie alle tante attività e laboratori.