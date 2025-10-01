Da oggi, il Settimo Circolo Didattico di Giugliano si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla coltivazione di idee, creatività e condivisione. È stata inaugurata l’Aula dei Sogni, un ambiente innovativo nato grazie alla partecipazione della scuola a un concorso nazionale, vinto e finanziato da Barilla Pan di Stelle. Qui, alunne e alunni potranno esprimere liberamente la propria fantasia. Una mattinata all’insegna della gioia e dei sogni, alla quale hanno preso parte non solo il personale scolastico, ma anche rappresentanti delle istituzioni e numerosi genitori.
Inaugurata l’Aula dei Sogni al settimo circolo didattico di Giugliano
