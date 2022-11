Mattinata speciale alla scuola media Socrate Mallardo di Marano. In occasione della giornata mondiale della gentilezza gli alunni dell’istituto si sono impegnati in diverse rappresentazioni tra cartelloni, temi e creazioni. Gentilezza non solo nel giorno dedicato, ma sempre e per ricordarlo verrà istallata la prima panchina tematica in quello che è stato ribattezzato il viale dei valori.

Un lavoro lungo un intero anno scolastico al fin di costruire i buoni cittadini del futuro tra i banchi di scuola e tante attività.