Hanno atteso per circa 20 anni questo momento. L’inaugurazione dell’Università di Scampia è ben accolta da molti dei residenti e commercianti del quartiere. “E’ il giorno del riscatto, questa struttura potrebbe portare rilancio a tutto il territorio, fino ad oggi si parlava solo di Scampia per Gomorra, speriamo che da oggi non sia più così”.

I residenti di Scampia commentano l’inaugurazione dell’Università

Quello del polo universitario, che accoglierà ben 330 studenti, è un progetto costato 51 milioni di euro finanziato con fondi del Comune di Napoli e del Fondo sviluppo e coesione, attraverso un accordo quadro firmato con la Regione Campania.

La struttura nata dove c’era una vela è un edificio di 7 piani, di cui 4 dedicati alla didattica, 1 ai laboratori e 2 all’area clinica che entreranno in funzione più avanti. In totale 16 corsi di laurea triennali e 6 magistrali per un polo universitario che rappresenta una grande opportunità di rilancio per l’intero quartiere. E la didattica della Scuola di Medicina dell’ateneo Federiciano è legata anche all’assistenza, con gli ambulatori, e alla ricerca, con i laboratori.