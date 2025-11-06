Questa sera, alle 21.10 su Teleclubitalia, andrà in onda Il Cammino di Santiago, un documentario che porta lo spettatore lungo uno dei percorsi spirituali più celebri al mondo. Non solo chilometri e fatica, ma anche emozioni, fede e introspezione: il racconto di chi ha deciso di mettersi in cammino verso la Cattedrale di Santiago de Compostela, dove, secondo la tradizione, riposano le spoglie dell’apostolo Giacomo.

In prima serata su Teleclubitalia: “Il Cammino di Santiago”, un viaggio tra fede, emozione e forza interiore

Il documentario, a cura di Carmen Cadalt, è una produzione Teleclubitalia realizzata in collaborazione con Corallo Tv, e intende far vivere al pubblico la magia e il mistero di un’esperienza capace, da secoli, di trasformare la vita di chi la intraprende. Un viaggio interiore e universale, narrato attraverso immagini suggestive e testimonianze autentiche, che invitano a riflettere sul significato del cammino, del tempo e della fede. Un appuntamento da non perdere per chi ama i grandi racconti di vita e di spiritualità.