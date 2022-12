Tragico incidente stradale, morti 3 giovanissimi. Questa notte, ad Alessandria, sulla provinciale 244, all’altezza tra le località di Cantalupo e Cabanette, un’auto con a bordo 7 persone è finita fuori strada.

In fuga dai Carabinieri si schiantano con l’auto: morti 3 giovanissimi

Secondo una prima ricostruzione l’auto su cui viaggiavano i ragazzi era stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri al quartiere Cristo di Alessandria. Chi era alla guida non si è fermato, innescando così un inseguimento. I carabinieri li hanno seguiti fino all’altezza della scuola di Polizia in corso Acqui, quando hanno perso le tracce dell’auto.

Pochi minuti dopo sarebbe avvenuta la tragedia: l’auto è finita fuori strada all’altezza del passaggio a livello sulla provinciale. In tre sono morti sul colpo. Le vittime hanno 23, 21 e 15 anni. Le altre persone a bordo sono rimaste ferite e trasportate tra gli ospedali di Alessandria e Novi: due ricoverate in gravi condizioni e le altre in codice giallo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti, oltre ai Carabinieri, anche il personale del 118 e i vigili del fuoco.

Il conducente è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato: sono in corso accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche per capire se avesse bevuto o assunto sostanze stupefacenti.