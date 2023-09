Non c’è pace per gli automobilisti della Domiziana. E’ infatti in corso l’installazione di un nuovo autovelox dopo il centro abitato di Mondragone, in direzione Formia.

In arrivo nuovo autovelox sulla Domiziana: dove si trova e qual è il limite di velocità

Per essere precisi, non si tratta di un autovelox ma di un sistema di controllo della velocità “tutor”, che calcola la velocità media con cui un veicolo percorre un determinato tratto di strada.

L’apparecchio copre la parte di Domiziana che va dal chilometro 14,200 fino al semaforo di via Padule nei pressi dell’hotel Sinuessa, poco prima di Baia Azzurra. Il limite massimo consentito per tutti gli utenti della strada sarà di 50 km/h.

Non è il primo

La zona del litorale domizio è disseminata ormai di autovelox o sistemi di rilevazione della velocità. Ne è presente un altro a Levagnole, poco più avanti, su entrambe le carreggiate, sempre nel comune di Mondragone. Altro sistema di tutor invece insiste sul territorio di Cellole.