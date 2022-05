“A settembre contiamo di inaugurare l’impianto per le ecoballe di Giugliano”. A dirlo è il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola al Mattino.

Il numero due di palazzo Santa Lucia ha fatto il punto sul quotidiano napoletano relativamente allo smaltimento delle ecoballe in Campania. E, tra le varie strade intraprese dalla Regione per smaltire le tonnellate di rifiuti accatastate, c’è quella di un nuovo impianto a Giugliano che è ormai in fase di dirittura d’arrivo.

Impianto ecoballe a Giugliano

L’impianto di cui parliamo è quello realizzato nella zona di Ponte Riccio e per cui sono stati presentati e discussi ricorsi al Tar che non ne hanno però bloccato la costruzione.

Per Bonavitacola l’impianto a settembre potrebbe entrare a regime e dunque essere inaugurato. La struttura dovrà smaltire 200mila tonnellate di rifiuti l’anno. Anche a Caivano è stato previsto un impianto per smaltire le balle che è già entrato in funzione.

“A Giugliano non c’è più solo il capannone ma l’85% delle attrezzature” spiega il vicepresidente al Mattino che, parlando dell’intero piano, sottolinea come in questi anni sia stato smaltito all’incirca 1 milione di tonnellate.