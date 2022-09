Lunedì 12 settembre ci sarà l’inaugurazione dell’ennesimo impianto rifiuti a Giugliano. È tutto pronto infatti per il nuovo sito di smaltimento delle ecoballe nell’ex centrale turbogas di Ponte Riccio. Ieri De Luca è ritornato sul tema: “Ci farà risparmiare sulla multa Europa per infrazione ambientale”, ha sottolineato il governatore. Intanto in città cresce il dissenso contro questa nuova struttura.

Impianto a Giugliano, la protesta dei cittadini: esposte lenzuola bianche dai balconi

Negli ultimi anni la battaglia dei comitati si è giocata nelle aule della giustizia amministrazione, col ricorso poi respinto dal Tar. Ora la protesta è silenziosa ma si allarga sempre di più. Tanti i cittadini che stanno esponendo lenzuola bianche dai balconi delle proprie abitazione contro questa decisione della Regione Campania. “Non vogliamo essere morti che camminano” è il messaggio dei cittadini di Giugliano e dintorni. Un’idea lanciata attraverso i social dall’attivista Raffaele Pacilio. La proposta è anche quella di scioperare lunedì: studio professionali e negozi chiusi in quella giornata, niente scuola per i ragazzi per dare un segnale contro quella che viene definita “una continua usurpazione ambientale”. Intanto da lunedì tonnellate di rifiuti saranno spostate da Taverna del Re nel nuovo impianto. Al momento da parte dell’amministrazione comunale e della politica locale in generale, nessun commento in merito.