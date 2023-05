E’ al fischio di fine del match del Napoli contro l’Udinese che scoppia la festa:Il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto e dalle Palazzine Ina Casa di Giugliano partono i caroselli. E’ qui che centinaia di tifosi e non, si sono ritrovati per assistere alla partita. In mano le bandiere e un sogno nel cuore che si è avverato al novantatreesimo. Un entusiasmo incontenibile è partito dall’istallazione del campo di calcio allestito con i cartonati dei giocatori. La festa ha poi ha invaso tutto il centro cittadino. Strade gremite in un carosello tutto azzurro, durato sino a notte. Piazza Matteotti, via Roma, il centro cittadino in festa. Una gioia incontenibile che ha coinvolto davvero tutti. Grandi e piccini strada tra travestimenti, bandiere e creatività.