“Ad Alessandro Impagnatiello, l’assassino di Giulia Tramontato, gli hanno tagliato il pis***ino, come posso dirlo in modo… i gioielli… gli hanno tagliato tutto, anche le pa**e.”

“Impagnatiello evirato in carcere dai detenuti”, la bufala che corre sul web

A lanciare la fake news sui social è l’ex gieffina Guendalina Canessa. L’influencer ha raccontato tramite il suo canale web di aver ricevuto la notizia dell’evirazione di Impagnatiello: “La notizia non è uscita, internamente me l’hanno detto. Questo è quanto. […] È una notizia interna, che però non è ancora uscita”. In pochi minuti la notizia è diventata virale sul web e non solo. Alcune testate hanno riportato anche che Alessandro Impagnatiello si troverebbe ricoverato in ospedale a causa di una terribile aggressione da parte di alcuni detenuti.

Come anticipa Il Riformista, a smentire invece categoricamente la notizia è il garante dei detenuti del Comune di Milano Francesco Maisto: “Non è vero nulla, si tratta di una grandissima bufala. Impagnatiello sta bene e si trova in un reparto separato del carcere e monitorato” .