Incidente in serata in via Roma. Due giovani a bordo di un’utilitaria si sono schiantati lungo l’arteria principale della città.

Sant’Antimo, schianto in via Roma: l’auto si ribalta. Feriti due ragazzi

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara. Probabilmente, complice l’alta velocità, il conducente del veicolo ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada ribaltandosi. I residenti, richiamati dal rumore dell’impatto, così come i passanti, sono subito accorsi per soccorrere il guidatore e il passeggero ed estrarli dall’abitacolo.

Sul posto sono poi sopraggiunti i sanitari del 118 e gli uomini dell’Arma dei carabinieri per i rilievi del caso. I due ragazzi a bordo della macchina sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Non è la prima volta che i cittadini segnalano la presenza di auto che lungo le vie del centro, dopo l’ora di cena, sfrecciano oltre i limiti di velocità. Residenti e commercianti invocano più controlli da parte della Polizia Municipale.