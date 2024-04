Giornate di controllo della Polizia locale di Giugliano tra il centro e Lago Patria. Sono stati ispezionati trenta veicoli, con sequestri e fermi per mancanza di copertura assicurativa e di patente di guida. Numerosi conducenti sono stati sorpresi mentre utilizzavano il cellulare alla guida.

Alla guida senza patente e assicurazione tra Giugliano e Lago Patria: sequestrati diversi veicoli

Proprio ieri, sotto la guida del comandante Emiliano Nacar, i caschi bianchi hanno sottoposto a controllo un veicolo di immatricolazione tedesca a Lago Patria, privo di assicurazione e guidato da una persona nigeriana senza patente di guida.

Dagli approfonditi accertamenti, è emerso che l’individuo non aveva regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano, motivo per cui è stato denunciato per immigrazione clandestina. Tutti i veicoli sono stati sequestrati e rimossi dalla circolazione.