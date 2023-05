Prendiamo la notizia con le pinze perché a darla è la pagina “Circumvesuviana, guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, nota anche per le sue boutade e le sue trovate satiriche. Questa volta, però, sembra confermata dagli stessi passeggeri: il treno scudetto del Napoli, tutto tinto d’azzurro per celebrare la vittoria del campionato, è andato in avaria e molte persone sono rimaste appiedate.

Il treno scudetto del Napoli in avaria dopo pochi giorni: “Passeggeri a piedi”

Il guasto è avvenuto alla stazione di San Giovanni a Teduccio, periferia orientale del capoluogo. Le ragioni e la durata dello stop sono tutte da chiarire. “Si sa, tutte le favole sono destinate a finire – si legge sulla nota pagina – e non fa eccezione il famoso treno scudetto, che poco fa è andato in avaria alla fermata di San Giovanni a Teduccio lasciando i passeggeri sulla banchina. […]Allora giù la maschera, bentornata tra noi Circum”.

Il treno era stato ribattezzato “Scusate il ritardo”, non solo per omaggiare anche il film di Massimo Troisi, ma anche come forma di autoironia, un modo originale per chiedere scusa a pendolari e turisti costretti a lunghe attese nelle stazioni. Il guasto di oggi ha scatenato rammarico e reazioni altrettanto cariche di sarcasmo. “Ora dovremmo chiamarlo ‘non ci resta che piangere'”, ha aggiunto uno degli admin della pagina dedicata al trasporto Eav, croce e delizia di moltissimi partenopei.