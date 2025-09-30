Il derby campano tra Giugliano e Sorrento, disputato allo stadio De Cristofaro, si conclude con una vittoria esterna per i costieri, che si impongono per 1-0 grazie a una rete nel secondo tempo di Cuccurullo. Per la squadra allenata da Mirko Cudini si tratta della terza sconfitta consecutiva, un dato che comincia a pesare sia sul morale della squadra sia sul futuro dello stesso tecnico, arrivato da poche settimane in sostituzione di Bertotto prima e poi di Colavitto.

Il Sorrento espugna il De Cristofaro: Giugliano ko, Cuccurullo firma il gol decisivo del derby

La partita, molto combattuta nella prima frazione, non ha regalato particolari emozioni né occasioni nitide da gol. Le due formazioni si sono aﬀrontate con grande intensità, ma senza riuscire a impensierire seriamente i portieri avversari. Il ritmo basso e la mancanza di idee hanno caratterizzato i primi 45 minuti di gioco, con il Giugliano che ha faticato ancora una volta a trovare equilibrio e fluidità con il nuovo modulo 3-5-2 proposto da Cudini.

Nel secondo tempo il match si è acceso leggermente, e al 34’ è arrivata la svolta: Cuccurullo, autore di una prestazione sontuosa, è stato il più lesto a raccogliere una respinta corta della difesa giuglianese all’interno dell’area. Con un preciso destro ha battuto Russo, siglando il gol che ha deciso l’incontro. Una rete pesante, che ha gelato i tifosi di casa e premiato il miglior giocatore in campo.

Il Giugliano ha tentato una reazione nel finale, alzando il baricentro e provando a spingere con maggiore convinzione, ma senza riuscire a rendersi realmente pericoloso. L’assalto finale dei padroni di casa è stato infatti sterile e disorganizzato, segno di una squadra ancora in evidente diﬃcoltà sia dal punto di vista fisico che mentale.

Al termine della gara il clima attorno alla panchina di Cudini si fa pesante. L’allenatore, che ha ereditato una situazione già complicata, non è ancora riuscito a dare una chiara identità alla squadra, che appare spenta e disorientata. Il sistema di gioco adottato finora non sembra valorizzare le caratteristiche dei giocatori a disposizione, e la classifica inizia a diventare preoccupante.

Il Sorrento, invece, conquista tre punti fondamentali che danno ossigeno alla classifica e morale alla squadra, al termine di una prestazione concreta e ben gestita.

Martina Ferraro