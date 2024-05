L’attesa è finita, questa notte andrà in scena al The Space Cinema di Napoli il film “Il Segreto di Liberato”. Allo scoccare della mezzanotte tra l’8 e il 9 maggio (data-simbolo del cantante ndr), la pellicola dedicata all’artista dall’identità ignota sarà visibile.

“Il segreto di Liberato”, domani il film evento al The Space di Napoli

Un lungometraggio, diretto dal registra Francesco Lettieri, molto atteso, tanto che i fan sperano nella rivelazione del mistero che si cela attorno al cantante. L’opera cinematografica sarà un mix tra documentario, live action animazione in cui si passerà in rassegna la vita del misterioso artista partenopeo. Tante le sorprese per gli spettatori che saranno presenti alla premier.

L’anteprima sarà anche l’occasione per presentare il videoclip della nuova canzone. Così, anche quest’anno, l’atteso appuntamento con il 9 maggio, giornata ormai dedicata a Liberato mutuando il suo più celebre successo, è arrivato. Sono anni, infatti, che in questo giorno l’artista regala ai fan una sorpresa, che quest’anno sarà diversa dal solito.