L’hair stylist giuglianese Michele D’Alterio, con il salone in via Aniello Palumbo a Giugliano, sarà tra i protagonisti del back stage del Festival della canzone italiana.

Dopo varie edizioni nella città ligure e dopo varie esperienze di carattere nazionale torna a Sanremo e commenta così questa nuova partenza:”Anche quest’anno parto per Sanremo. Tornare all’Ariston è sempre una grande emozione, sarà un Festival diverso dagli altri anni, in quanto si dovranno rispettare le rigide norme anti covid imposte giustamente dall’organizzazione del Festival. Ciò non toglie la grande carica e grinta e affronterò al meglio il lavoro nel back stage. Lavorare con grandi artisti è per me motivo di crescita professionale. Sono fiero di rappresentare la mia terra, la mia città, in un luogo così prestigioso”

Poi conclude: “Ringrazio il mio staff che mi supporta in quest’esperienza e resta a disposizione dei clienti. Questo ritorno a Sanremo lo dedico anche a mio padre che oltre ad essere stato il mio maestro, insegnandomi ad amare questo mestiere, ha sempre creduto in me e incoraggiato nelle imprese più ardue, insomma maestro nel lavoro, ma anche maestro di vita. Infine ringrazio Paolo De Maria, Patrizia Anno e Diffitalia per avermi concesso nuovamente quest’opportunità, permettendomi di far parte del team ufficiale dei parrucchieri di quest’evento così prestigioso”.

