Arriva il quadro della Madonna di Pompeia Giugliano accolta da tanta devozione. Dalle palazzine InaCasa di Via Agazzi

parte la processione del quadro della Madonna del Rosario che ha sfilato per le vie cittadine tra le preghiere dei tantissimi fedeli. Il quadro, poi, è stato portato nella Parrocchia di Sant’Anna dove resterà in esposizione per tre giorni in cui la comunità sarà coinvolta in diversi appuntamenti in cui si celebrerà la Vergine. Un dono per la comunità in occasione dei 30 anni di sacerdozio di Don Crescenzo Abbate.

All’arcivescovo di Pompei sono state consegnate le chiavi della città di Giugliano.