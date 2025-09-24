Logoteleclubitalia

Il quadro della Madonna dell’Arco al Santuario dell’Annunziata per una settimana

Una settimana di Preghiera presso il Santuario dell’Annunziata di Giugliano. Il quadro della Madonna dell’Arco domenica è stato portato in processione da Piazza Gramsci sino al Santuario per celebrare con la sacra effige, sette giorni di fede mariana. Tutte le associazioni religiose del territorio hanno partecipato al corteo e agli appuntamenti di fede. 

Nel corso della settimana i parroci di Giugliano si alterneranno per la Santa Messa delle sette. 

L’evento religioso nasce da una idea dell’Associazione Madonna dell’Arco di Piazza Gramsci per tutti devoti del territorio. Domenica prossima il quadro tornerà in processione da Piazza Annunziata sino a Piazza Gramsci per poi esser riportato a Sant’Anastasia. 

