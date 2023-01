E’ stato consegnato un prestigioso premio al professor nonché studioso Emmanuele Coppola, colui il quale ha scoperto con le sue ricerche i natali Giuglianesi di Giovan Battista Basile.

Questa mattina nella sala della Protomoteca del palazzo del Campidoglio a Roma, è stato conferito il premio all’ex direttore della Biblioteca di Giugliano per l’Opera Teatrale “Le Strade Deserte del ’43”, prima classificata alla decima edizione del Premio alla Cultura “Salva La Tua Lingua Locale” indetto dall’ UNPI (UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA). Il lavoro racconta dell’eccidio dei 13 martiri, tragedia corale sofferta a Giugliano nel 1943. L’opera è scritta tutta il dialetto napoletano. Si legge nella motivazione: “Ottima ricerca storica e riproposizione dei fatti che in questo tempo di immemori dilagante, rischiano di finire nel dimenticatoio. Ottimo l’uso del verso”. Un riconoscimento importante per una personalità di spicco, ambasciatore della cultura giuglianese in tutta Italia.