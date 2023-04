Tornano gli yacht di lusso nel Golfo di Napoli. Con l’arriva della primavera, in occasione della Pasqua, le acque di Napoli e provincia si ripopolano di imbarcazioni di lutto. La prima a solcare i nostri mari è stato il Resilience, 65 metri di lunghezza.

Tornano gli yacht nel Golfo di Napoli

La barca è di prorpietà di Geoff Wilding, miliardario neozelandese, amministratore delegato e azionista di maggioranza di Victoria Carpets, società britannica leader, come si evince dal nome, nella produzione di tappeti. Lo yacht ha attraccato allo Stabia Main Port di Castellammare, probabilmente in vista di una visita della Penisola Sorrentina. “È confermata l’assenza del mercato russo per l’estate alle porte, ma ciò non toglie che si registrano tante prenotazioni e soprattutto ci saranno molti megayacht di armatori nord europei e americani” ha dichiarato Francesco Luise, referente Assoagenti Yachting Campania.

Lo yacht Resilience con piscina e sauna a bordo

Il Resilience è un’imbarcazione nuovissima. Costruita nel 2021 nei cantieri della compagnia italiana ISA, vanta degli interni realizzati da 4 Team Design. E’ dotato di 7 cabine e può ospitare, oltre all’equipaggio, 12 persone. A bordo ci sono una piscina, una sauna, una jacuzzi, una palestra e un beach club. Una vera villa galleggiante dal valore di 65 milioni di dollari. Il suo noleggio, per chi può permetterselo, costa 650mila dollari a settimana.