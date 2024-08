Il Prof. Leone Melillo, in occasione del Premio Internazionale “Carlo Pisacane”, che ha avuto luogo a Sapri il 25 agosto 2024, dalle ore 21:30, si è soffermato sul Concorso “Storia, idee, comunità. Il Testamento politico di Carlo Pisacane”, voluto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

«Pisacane – ha chiarito il Prof. Melillo durante il suo intervento – quando parla di istruzione rivoluzionaria, non pensa all’insieme di conoscenze, acquisite con lo studio e l’insegnamento. Il Napoletano intende l’istruzione come l’azione di comunicare a qualcuno delle conoscenze, che lui individua chiaramente. In questa prospettiva – ha evidenziato ancora il Prof. Leone Melillo –, l’educazione si riferisce soprattutto allo sviluppo delle abitudini di condotta, del carattere e della moralità. Sembra la prospettiva tracciata chiaramente da Hegel, tradizionalmente connessa alle società secondarie, soprattutto nei riguardi dell’educazione morale e religiosa. Come afferma Hegel, quando parla di educazione: “Dal punto di vista dell’individuo, la sua formazione consiste nella conquista di ciò che egli trova davanti a sé”

(Phänomen. des Geistes, Pref., II, 3)».