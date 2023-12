“La soddisfazione più grande per me è stata Whirlpool. Ricordo che quando mi sono insediato non c’era fiducia tra i lavoratori e sindacati nella risoluzione della questione, invece l’ultima volta a cui ho partecipato ad un incontro ho visto una signora con un bambino firmare un contratto. Quella è stata grande soddisfazione, perché il lavoro è dignità”. A parlare nell’ultima conferenza stampa tenutasi alla Prefettura di Napoli è il prefetto Claudio Palomba, che si accinge a lasciare la città partenopea per il nuovo incarico a Roma.

Palomba, infatti, è stato nominato Capo Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al suo posto, ci sarà il prefetto Michele Di Bari.

Tanti i temi affrontati, dagli scontri con i tifosi tedeschi al problema della microcriminalità in città. Lo scorso 8 novembre, centinaia di ultras dell’Union Berlin sfilarono in corteo lungo le strade del centro con l’obiettivo di “prendere possesso” di piazza del Gesù, come già avevano fatto quelli dell’Eintracht Francoforte a marzo. Soltanto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine evitò che si registrassero esiti ancora più gravi.

In quell’occasione, il corteo fu “fatto scorrere perché se avessero camminato singolarmente ci sarebbero stati problemi più grossi – ha dichiarato Palomba in conferenza stampa -. Mi spiego meglio: se ci sono gruppetti di 10 tifosi è molto più difficile controllarli, invece in questo modo il corteo è stato controllato e accompagno fino a piazza del Gesù. Qui ci sono stati degli attacchi che sono stati contenuti perché c’erano tre porte di accesso alla piazza. Dopodiché i tifosi sono stati accompagnati in hotel e da lì non si sono più allontanati”.

Rispondendo invece a una domanda di Teleclubitalia sui recentissimi episodi di microcriminalità che si sono verificati al centro storico, in particolare alla Galleria Umberto I, il prefetto ha risposto: “Nella galleria sono operative non solo le forze dell’ordine, ma sono state rafforzate anche le telecamere. In questo modo è possibile seguire passo passo quello che accade. Invece per quanto riguarda la parte esterna, urgono ulteriori interventi”.

“Abbiamo raccolto una città che presenta molti problemi, nonostante turisticamente ha avuto e stia avendo un successo enorme – ha poi aggiunto Palomba, ricordando le operazioni eseguite sul territorio durante la sua guida alla Prefettura di Napoli -. Tuttavia, c’è necessità di programmare una serie di attività. Probabilmente nella zona dei Quartieri Spagnoli e in altre zone c’è necessità di intervenire anche massicciamente. Anche con controlli sugli esercizi commerciali, sia su profilo sanitario sia su altri profili”.