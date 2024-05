Ennesima delusione di una stagione disastrosa per gli azzurri che si fanno riacciufare nei minuti di recupero, con l’Udinese è solo 1-1, con Success che risponde nel finale ad Osimhen. Gli azzurri dicono addio all’Europa che conta, friulani ancora in corsa per la salvezza

Udinese-Napoli 1-1

368 giorni dopo aver festeggiato lo Scudetto, il Napoli ritorna ad Udine lì dove arrivò il Tricolore lo scorso anno, ora lo scenario è completamente diverso obbligati a vincere per tenere in corsa ancora qualche minimo discorso europeo. A ricevere il Napoli c’è un Udinese disperata e a caccia dei tre punti per restare viva nella lotta alla salvezza. Friulani guidati da un figlio del Vesuvio tale Fabio Cannavaro, alla quale è stato affidato l’arduo compito di evitare la retrocessione con i bianconeri

Primo tempo

Primo tempo piuttosto noioso, con il Napoli compassato e poco dinamico e incapace di rendere pericoli alla difesa avversaria. Prima occasione della gara che arriva soltanto al 34′ con la solita dormita della difesa azzurra con Ehizibue che va via sulla destra e mette in mezzo ma la difesa azzurra respinge sul Mancino di Samardzic che prova il tiro a giro che finisce di poco alto sopra la traversa.

Secondo tempo

Nella ripresa il Napoli sembra avere tutt’altro vigore rispetto alla squadra vista del primo tempo e solito riflesso di questa stagione. Gli azzurri alzano i giri del motore e al 51′ trovano il vantaggio con un gran gol di Osimhen, l’attaccante nigeriano svetta in alto con grande prorompenza e di testa trova la quindicesima rete del suo campionato. Dopo il vantaggio azzurro arriva la reazione dell’Udinese che produce due occasioni da gol in pochi istanti: prima ci prova Success ma il suo tiro viene deviato in angolo e poi bravo e reattivo Meret nel respingere sulla gran botta mancina del neo entrato Davis al 58′. Negli ultimo venti minuti il Napoli approfitta degli spazi lasciati dell’Udinese costretto ad alzare il baricentro. Calzona inserisce Traoré per Cajuste con l’ivoriano bravo ad inserirsi negli spazi lasciati sulla trequarti. Al 78′ soltanto il fuorigioco sottrae la doppietta di Osimhen, autore di un altro meraviglioso gol dopo la splendida incursione di Lobotka autore di una grande partita. Al 83′ Napoli ancora vicino al raddoppio con Di Lorenzo che serve in profondità Osimhen che con lo specchio della porta ridotta calcia addosso a Okoye sulla respinta Politano serve Traore che ci prova con il piatto destro che viene però rimpallato. Negli ultimi minuti esce il match winner Osimhen per lasciare gli ultimi minuti al Cholito Simeone. Nel finale il Napoli cerca di gestire il risultato senza lasciare troppi spazi ad un Udinese di certo non irresistibile in fase offensiva. L’arbitro assegna 5 di recupero e arriva la beffa per il Napoli con Success che anticipa Ostigard e approfitta della ormai canonica dormita della difesa e con il destro batte Meret per il pareggio dell’Udinese fondamentale per i friulani nella lotta alla salvezza. Nel finale il risultato non cambia più con il Napoli che porta solo un punto da Udine e sale a quota 51 punti dicendo addio ad ogni speranza per raggiungere almeno l’Europa League. Punto di vitale importanza per la banda di Cannavaro che con il punto strappato sale a quota 30 punti, per la salvezza dei Friulani saranno fondamentali i prossimi scontri diretti con Lecce, Empoli e Frosinone per restare in A

Tabellino

