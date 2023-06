Qualche giorno fa si è tenuto il primo summit di mercato dell’era Garcia. Una lunga immersione tra cene, pranzi, riunioni per mettere in piedi il Napoli che verrà. In casa Napoli si ragiona su sei ruoli in vista della prossima stagione.

Il Napoli prova a trattenere Osimhen, Psg ci prova con una super offerta

Il vice Di Lorenzo perché Bereszynski non sarà riscattato, andrà fatta poi una valutazione su Zanoli, il sostituto di Kim, le eventuali alternative a Lozano e Zielinski se non accetteranno le proposte di rinnovo al ribasso, i sostituti di Ndombele non riscattato dal Tottenham e Demme in uscita.

Su Zielinski il polacco potrebbe chiedere di restare anche guadagnando di meno. In queste ore arrivano novità su Lozano. Molti club sauditi, infatti, hanno messo gli occhi sul messicano, come riportato anche da Sky Sport Uk. L’ala del Napoli ha aperto alla cessione anche se c’è in atto un contratto. De Laurentiis marca a uomo Osimhen: contatti intensi con il suo agente per discutere del rinnovo.

Il Napoli non vuole venderlo e anzi vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza 2025, lo ha detto De Laurentiis, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile, Osimhen è disposto ad ascoltare la proposta del suo presidente ma vuole capire i programmi del nuovo ciclo, i termini che rendono irrinunciabile un’offerta e quelli del nuovo contratto che, stando alle sue lecite riflessioni, dovrà essere proporzionato alla valutazione e alle leggi del mercato.

I contatti tra De Laurentiis e il manager Roberto Calenda sono continui: inevitabile, del resto. Il Paris Saint-Germain, nel frattempo, comincia a venire fuori dall’ombra dei club interessati: ha già perso Messi e potrebbe perdere subito anche Mbappé – promesso sposo del Real – e Osimhen è indubbiamente in cima alla classifica dei centravanti chic. E poi al Psg c’è Luis Campos, mica uno qualunque: lo conosce perfettamente, lo ha portato al Lilla e venduto al Napoli.