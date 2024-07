Il Napoli ha ufficilizzato il lancio della prima maglietta, quella casalinga, che verrà utilizzata nella prossima stagione, con tanto di cambio di logo, rivisitato in una versione più minimal e contemporanea, rinconfermando l’azzurro chiaro già visto nella scorsa stagione.

Il Napoli presenta la nuova maglia tra tradizione e futuro

La maglia gara home della SSC Napoli per la stagione 2024/2025, frutto della collaborazione con EA7 che si conferma per il quarto anno consecutivo come Global Technical Partner della squadra, si distingue per il suo elegante design e l’attenzione ai dettagli, valorizzando le linee sobrie con particolari retró a partire dal collo a V con l’aggiunta della vela in costina smacchinata.

Una delle principali novità è il patch del logo SSC Napoli ridimensionato con effetto 3D. Questo particolare non solo aggiunge una dimensione visiva alla maglia, ma sottolinea anche l’attenzione del club per le ultime tendenze di design e la qualità dei dettagli. Il nuovo lettering SSC Napoli presenta caratteri moderni e dinamici, conferendo un aspetto più contemporaneo ed accattivante.

C’è anche il cambio del logo

Insieme alla sua prima nuova maglia il Napoli ha presentato anche la campagna della sua nuova identità di brend rivisitato in chiave minimal e contemporanea, e un nuovo font personalizzato.