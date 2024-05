Il Napoli chiuderà la sua stagione in casa contro il Lecce nell’ultimo turno di Serie A. Ci sono molti punti domanda per il match contro i salentini. Nell’allenamento di oggi è andato in scena il rientro in gruppo di Ngonge, ma si è fermato Rrahmani. Vediamo insieme le loro condizioni e quelle di Osimhen che rimane ancora in dubbio:

Napoli: il report su Osimhen, Ngonge e Rrahmani

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona.

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e circuito di forza.

Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Osimhen e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo.

Per Mario Rui lavoro personalizzato in palestra. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in palestra per una tendinopatia.