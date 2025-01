Il Napoli ospita il Verona al Maradona per volare in vetta solitaria, torna Politano titolare

Nel posticipo del 20° turno il Napoli riceve il Verona alle 20:45 allo Stadio Maradona, per allontanare almeno per qualche ore le continue voci di un mercato che sembra poter presentare ancora imprevedibili scenari. Testa di nuovo al campionato per gli uomini di Conte che ritrova Politano dal 1′, Neres sulla sinistra. Ancora out Kvaratskhelia ormai sempre più lontano da Napoli. Da monitorare le condizioni di Olivera che dovrebbe partire dalla panchina con Spinazzola pronto ad agire sulla sinistra.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3, la probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte

VERONA (3-4-1-2, la probabile formazione): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Belahyane, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All.: Zanetti