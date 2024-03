Il Napoli non va oltre l’1-1 nell’anticipo del 28° turno, succede tutto nel secondo tempo, Sanabria risponde a Kvaratskhelia. Napoli che sale a 44 punti. Ora testa alla sfida del Montjuic di martedì con il Barcellona.

Napoli-Torino 1-1

Partita piuttosto bloccata sin dai primi minuti, con un canovaccio tattico ben strutturato con il Napoli a fare la partita e il Torino con la sua solita compattezza e fisicità. Al ‘9 ci prova subito il Napoli con un’azione personale di Politano che semina il panico tra la difesa granata e guadagna un calcio d’angolo. Al 14’ Grandissima occasione per il Napoli con Kvaratskhelia: il georgiano si presenta a tu per tu in area con Milinkovic, ma quest’ultimo si supera con un grandissimo intervento. Dopo due minuti altra grande occasione per il Napoli, questa volta con Osimhen che di testa non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da posizione ravvicinata. Dopo 20 minuti di grande livello cala l’intensità e il ritmo del Napoli e la partita tutto sommato non segnala grandi occasioni se non nel finale con un’altra super occasione per il Napoli: cross preciso di Politano per Kvaratskhelia che si tuffa e di testa mira all’angolino: ancora una volta bravissimo Milinkovic Savic nell’intervento che evita il vantaggio del Napoli. Primo tempo finisce con il risultato di 0-0.

La ripresa riparte sugli stessi equilibri maturati nel primo tempo e il Napoli riesce a trovare il vantaggio alla prima disattenzione tattica dei granta e al 61′ con Kvaratskhelia, l’attaccante del Napoli costruisce l’azione dalla corsia di sinistra, chiude l’uno due con Mario Rui perfetto nell’assist e batte Milinkovic con una splendida spaccata. Pochi minuti e arriva subito il pareggio del Torino con Sanabria che approfitta di una Carambola in area e con una splendida rovesciata trova la rete del pareggio. Gol che spezza le gambe al Napoli che fino ai minuti finale non riesce a trovare una vera reazione affidandosi alle giocate di Kvaratskhelia che da fuori area lascia partire una conclusione potentissima di destro, ma ancora una volta sulla propria strada trova un Milinkovic reattiivo. Finisce così con il Napoli che rallenta e non accorcia le distanze dalla zona Champions.

Tabellino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic – Djidji, Buongiorno, Masina – Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez – Vlasic – Pellegri, Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Marcatori: Kvaratskhelia 61 (N), Sanabria 68′ (T)