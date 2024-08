Il Napoli profila un interessante e quasi strano scambio di mercato con la Roma per uno scambio che al momento appaiono un esubero nelle rispettive squadre. Si parla di Cyril Ngonge e Nicola Zalewski che potrebbero presto invertire le proprie rotte Il giocatore italo-polacco è molto apprezzato da Conte, mentre Ngonge sarebbe il profilo ideale per De Rossi potendo ricoprire tutti i ruoli in attacco. L’operazione piace a tutte e due le parti. Sul calciatore belga c’è anche l’interesse della Lazio di Baroni, ma la Roma può contare su una contropartita gradita al Napoli.

I numeri di Ngonge e Zalewski

Nella scorsa stagione Ngonge ha disputato 13 partite in Serie A, realizzando un gol contro il Genoa. Il belga è entrato a gara in corso a Verona, non riuscendo però a incidere e con l’arrivo di Neres ha visto di fatto chiudere il suo spazio. 22 presenze e 1 assist invece i numeri di Zalewski nell’ultimo campionato: l’esterno della Roma è stato schierato titolare da De Rossi nella prima giornata contro il Cagliari ma può partire in questi giorni finali di mercato, con l’esterno che può essere adatto per caratteristiche agli automatismi di Conte. Scambio che per il valore dei rispettivi giocatori potrebbe anche far storcere il naso ai tifosi consapevoli di perdere ormai Ngonge